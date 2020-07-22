İstanbul’da plaj sineması açıldı

Corona virüs salgını nedeniyle sinema salonlarına alternatif olarak dışarıda film izleme akımı başladı. Arabalı sinemalardan sonra şimdi de plaj sineması yapıldı.

Yaz akşamları, deniz kenarında sinema keyfi yaşamak isteyenler Kilyos’ta, Tırmata Beach’teki plaj sinemasında buluşuyor. Plajda cuma, cumartesi, pazar geceleri, açık havada film izlenebiliyor.

Açılışını efsanevi sporcu Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Naim filmiyle yapan plaj sinemasında gösterimler eylül sonuna kadar devam edecek. Gösterim programında Ayla, Müslüm ve Yedinci Koğuşta Mucize gibi filmler yer alıyor.