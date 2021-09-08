İstanbul'daki Bathonea kazılarında yeni bulgu

Avcılar’ın Küçükçekmece Gölü kenarındaki Bathonea kazılarında yeni bilgi ve bulgulara erişildi.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre; Bathonea Kazıları Başkanı Doç. Dr. Şengül Aydıngün, 2021 çalışmalarında Geç Roma Erken Hristiyanlık dönemine tarihlenen yapıları ve Küçük Liman’ı çalışmaya devam ettiklerini belirtti.



Doç. Dr. Aydıngün, “Martiryon olduğunu düşündüğümüz, dine hizmet etmiş ve şehit düşerek azizlik mertebesine erişmiş kişilerin hatırasına yapılmış mezar anıtları kabul edilen bir yapıda çalıştık. Bu tür yapıların dünyada sayısı çok azdır. Bu yapının milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllar arasında yapıldığını, 6. yüzyıl ya da sonrasındaki büyük depremle yıkıldığını sanıyoruz. Geç Antik Çağ kaynakları, bölgede Theodoros Theron adına yapılmış bir azizin martiryonundan bahsediyor. Onun adına yapılmış olabilir. Ayrıca martiryonun nişleri arasına gömülmüş bir iskelet bulduk” dedi.



Adli Tıp Uzmanı Dr. Ömer Turan’ın incelemesi sonucu iskeletin azize ait olmadığının ortaya çıktığı öğrenildi.

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