İstanbul'daki kültür sanat etkinlikleri İdlib'teki saldırı nedeniyle iptal

İdlib'de görev yapan 33 askerin, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmasının ardından İstanbul'da planlanan birçok etkinlik iptal edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen tüm kültür sanat etkinliklerinin 3 gün süreyle iptal edildiği bildirildi. Buna göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) bugün yapılması beklenen Monica Molina ile yarın yapılacak Gypsy Devils Orchestra konserleri gerçekleşmeyecek.



İBB Şehir Tiyatroları'nda bugün, yarın ve 1 Mart'ta oyun sahnelenmeyecek.



Bugün 46'ncısı düzenlenecek Altın Kelebek ödül töreni de iptal oldu.



Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bugün yapılması planlanan "Yaşar Kemal Anısına" etkinliğinin de iptal edildiği duyuruldu.



ETKİNLİKLER 3 GÜN İLA 1 HAFTA YOK

Sarıyer Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili Sarıyerliler, bugün etkinlik paylaşımı yapılmayacaktır. Bugün her şey yine de yolunda gibi davranılmayacaktır. Canımız onlarca yerinden yanıyor. Şehitlerimiz var. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Maltepe Belediyesi'nin açıklamasında 3 gün boyunca yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"İdlib'den art arda gelen şehit haberleri, hepimizi derinden üzdü. Kahramanca bayrağımızı savunan aziz şehitlerimizin anısına Maltepe Belediyesi olarak 3 gün boyunca, planladığımız tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. İdlib'deki saldırılarda şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."



Şişli Belediyesi'nce yapılan paylaşımda, "Komşularımızın dikkatine, hafta sonu boyunca planlanan bütün etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Başımız sağ olsun. Şehitlerimiz var. Acımız büyük" değerlendirmesinde bulunuldu.



Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam sahnelenecek Füsun Demirel'in Şişman Güzeldir tiyatro oyunu iptal oldu, ilçede hafta boyunca yapılması planlanan tüm kültür sanat etkinlikleri ertelendi.



Bahçelievler Belediyesi'nde bugün ve yarın yapılacak tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edildiği duyurulurken, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.



Pendik Belediyesi'nin sosyal medya hesabında, hafta boyunca yapılması planlanan tüm konser programlarının İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine iptal edildiği belirtilerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımı yapıldı.



Beylikdüzü Belediyesi, bu akşam gerçekleşecek Bülent Ortaçgil konserinin iptal edildiğini duyurdu.



Beşiktaş, Ümraniye, Fatih, Üsküdar, Ataşehir Sultanbeyli ve Eyüp belediyeleri de 3 gün süreyle etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.



İŞ SANAT'TA DA ETKİNLİKLER İPTAL



İş Sanat da yayınladığı açıklamada önümüzdeki hafta yapılması planlanan etkinliklerini iptal ettiğini belirtti. Açıklamada "Dün yaşanan alçak saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, tüm ülkemize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İş Sanat'ta 1-2 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan Sait Faik hikâye dinletisi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni etkinlik tarihleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 4 Mart’taki Fatih Erkoç ile Caz Rüzgârı konseri ise iptal edilmiştir. Konser biletlerinin iadesi Biletix’ten gerçekleştirilebilir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.