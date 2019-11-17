İstanbul konser, sergi ve tiyatro rehberi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl Hayat Ters Yüz temasıyla düzenlenen ve 13 Kasım'da başlayan 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 1 Aralık'a kadar devam edecek. Festivalde 16'sı yerli, 12'si yabancı olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi yan etkinlikler gerçekleştirilecek.



BU HAFTA 17 OYUN SAHNELENECEK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının bu haftaki programda 9'u yetişkin olmak üzere, 17 oyun yer alacak. Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı Matruşka, 20, 21, 22 ve 23 Kasım'da Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino'nun yaşadıklarını ela alan Ay, Carmela Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, bu hafta tüm gösterimlerinin bileti tükenen Cibali Karakolu müzikali Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Chloe Lambert'in yazdığı Uzlaşma ise Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.



Karıncalar- Bir Savaş Vardı

Aynı tarihlerde Mert Turak'ın tek başına performans gösterdiği Karıncalar- Bir Savaş Vardı Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, Nihat Alpteki'nin sahneye koyduğu Geç Kalanlar Ümraniye Sahnesi'nde, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerine odaklanan Kahvede Şenlik Var Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, İkinci Dünya Savaşı'nda Yugoslavya'da yaşananlar etrafında açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin anlatıldığı Ocak'ta Bahar - Underground adlı oyun Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.



Sam Shepard'ın ünlü oyunu Vahşi Batı ise 21, 22 ve 23 Kasım'da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde sergilenecek. Karagöz Çiftlik Bekçisi Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Üzgün Ağaçlar Ülkesi Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, Rüya Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Elma Kurdu Kırtık Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, Yaşasın Barış Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, Bir Kümes Hikayesi Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, Pollyanna Ümraniye Sahnesi'nde ve Harikalar Mutfağı Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 24 Kasım'da minik tiyatroseverlerle buluşacak.

Vahşi Batı

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU'NDAN 9 OYUN



İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda (İDT) bu hafta 19-23 Kasım'da William Shakespeare'in ünlü oyunu Hamlet Cevahir Sahneleri Salon 1'de, 19-24 Kasım'da Bülent Usta'nın kaleme aldığı Bay Z Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de ve 20-23 Kasım'da Hayati Çitaklar'ın yazdığı, Ahmet Mark Somers'un yönettiği Alyoşa Üsküdar Stüdyo Sahne'de seyredilebilecek.



Hezarfen Ahmed Çelebi'yi anlatan Uçmak- Hezarfen Ahmed Çelebi oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 20-23 Kasım'da, Jules Verne'nin ünlü eserinden uyarlanan 80 Günde Devr-i Alem'i 20-24 Kasım'da Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Okday Korunan'ın rol aldığı Kendi Gök Kubbemiz'i (Yahya Kemal) 22, 23, ve 24 Kasım'da Zeytinburnu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturacak İDT, çocuk oyunlarından Siz Ne Dersiniz 20, 21 ve 22 Kasım'da Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sahnesi'nde, 24 Kasım'da da Keloğlan Keleşoğlan Cevahir Sahneleri Salon 1'de, Turta Girmemiş Orman Üsküdar Stüdyo Sahne'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



SAHNE SANATLARI VE KONSERLER



İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20 Kasım'da Aleko operasını Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda, Modern Dans Topluluğu İstanbul'un (MDTist) sahneleyeceği Dans Ana-log'u Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Aleko operası

Bu hafta biletleri tükenen, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt operasından yola çıkılarak hazırlanan Sihirli Flüt (Tamino'nun Rüyası) adlı çocuk oyunu 21 ve 24 Kasım'da, Ludwig van Beethoven konulu Senfonik Konser 22 ve 23 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda izlenebilecek.



İBB kültür etkinlikleri kapsamında 20 Kasım'da Rostislav Krimer'in şefliğini üstlendiği East-West (Doğu-Batı) Oda Orkestrası, 22 Kasım'da Can Okan'ın solist olarak yer alacağı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun konuğu olacak.



Türkiye'de ilk kez konser verecek olan dönemin önemli ve en yaratıcı arpistlerinden biri olarak gösterilen Xavier de Maistre ile kastanyet müzik enstrümanının duayenlerinden Lucero Tena da İspanyol serenatlarını 23 Kasım'da CRR'de müzikseverlerin beğenisine sunacacak.



İş Sanat, 20. konser sezonunda 21 Kasım'da Batı Afrika müziğinin ünlü ismi Sona Jobarteh'i ağırlayacak. Türkiye'de ilk kez sahne alacak sanatçı, grubuyla birlikte İş Kuleleri Konser Salonu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.



Bu hafta Zorlu PSM'de de 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında yarın ve 19 Kasım'da Her Yol Kuzeye Çıkar başlıklı dans gösterisi, 19 Kasım'da Rus tiyatrosundan The Circus, 20-24 Kasım'da Johann Wolfgang von Goethe'nin Faust'undan uyarlan Being Faust - Enter Mephisto, 21 ve 22 Kasım'da Bir Rus Masalı: Yevgeni Onegin, Moskova'nın en iddialı sahnelerinden birinin ününü taşıyan Theatre of Nationsvalde'nin sahneye koyacağı İran Konferansı 23 Kasım'da sahnelenecek.

Her Yol Kuzeye Çıkar

Zorlu PSM'de ayrıca 20 Kasım'da Bir Delinin Hatıra Defteri, 20 ve 21 Kasım'da Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman, 21 Kasım'da Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ın rol aldığı Nina - İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti, pop caz vokallerinden Melis Sökmen 22 Kasım'da, Tango Lovers'ın yeni prodüksiyonu I am Tango 23 ve 24 Kasım'da yer alacak.



FESTİVALLER



Karagöz Derneği tarafından "milli kültür seferberliği" anlayışıyla düzenlenen 3. İstanbul Karagöz Festivali, atölye, söyleşi ve çocuk oyunları gibi etkinliklerle 30 Kasım'a kadar devam edecek.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 22-28 Kasım'da dokuzuncusunu düzenleyeceği Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında Batmadan, Bir Oğul, Gerilla, Hapishane Müdürü, Keskin Bir Bıçak, Küçük Şeyler, Papicha, Verida'nın Düğünü filmleri gösterilecek.



SERGİLER VE PANELLER



Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğraflardan oluşan, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda yer alan sergi 25 Kasım'a kadar, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yer alan sergi de 30 Kasım'a kadar izlenebilecek.



Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi (ZKSM), sanat hayatının 41. yılında çizgi dünyasının usta isimlerinden Hasan Aycın'ın sanatsal birikimi ve sanatına yön veren yaşam tecrübelerini sanatseverlerle buluşturacak. Usta sanatçının eserlerinden oluşan özel bir sergi Çizginin Ötesinde ismiyle 20 Kasım'da ZKSM'de açılacak.



Doğu'ya Açılmak sergisi 21 Kasım'da Macar Kültür Merkezi'nde açılırken, Fethi Gemuhluoğlu da vefatının 42'nci yılında Dostluğun Mimarı: Fethi Gemuhluoğlu başlıklı etkinlikle 23 Kasım'da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde anılacak.



Ressam, karikatürist ve besteci kimliğiyle çok yönlü bir sanatçı olarak bilinen Abdülbaki Kömür'ün 40. sanat yılı 23 Kasım'da bir sergiyle kutlanacak. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergi açılışının ardından aralarında Taner Yüncüoğlu, Aykut Kuşkaya ve Eşref Ziya'nın bulunduğu birçok sanatçı birlikte konser verecek.