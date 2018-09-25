Dream Sales Machine tarafından düzenlenen Ankara Coffee Festival, 28–30 Eylül 2018 tarihleri arasında Bilkent Center’ın ana sponsorluğunda Bilkent Station’da gerçekleşecek.
3. nesil kahve akımının önde gelen markaları ve lezzetlerini bir araya getiren Ankara Coffee Festival’de, başkentliler usta baristalar, nitelikli lezzetler, tasarım ürünleri ve canlı müzik performansları ile buluşacak, workshop çalışmalarına katılabilecek.
Festivalde yer alan global kahve ve makine üreticisi markalar, kahve kuruluşları, çiftlikler, çiftlik birlikleri, ithalatçılar, tüccarlar, imalatçılar, ekipman üreticileri, kavurucular, perakendeciler, kahve barları, çikolata markaları ve nitelikli küçük artizan esnaf, ziyaretçileri yeni nesil kahve lezzetleriyle buluşturacak.
VİDEO: İSTANBUL'DA KAHVE FESTİVALİ (EYLÜL-2018)