Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonuyla geçtiğimiz yıl ilki düzenlenerek İstanbul'da bugüne dek yapılmış en büyük açık hava müzik festivali olma özelliği taşıyan MilyonFest İstanbul, bu yıl 18-21 Temmuz tarihleri arasında yine Milyon Beach Kilyos'da düzenleniyor.



2 farklı sahnede 4 günde aralarında Teoman, Duman, Emre Aydın, Pentagram, Bulutsuzluk Özlemi, Mor ve Ötesi, Selda Bağcan, Ceza, Halil Sezai, Şebnem Ferah, MFÖ, Cem Adrian, Moğollar, Feridun Düzağaç, maNga, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi 40 müzisyenin sahne alacağı MilyonFest İstanbul; Yüzdeyüz Müzik ve eğlence ile Redbull katkılarıyla gerçekleşecek.

Milyon Beach Kilyos'ta 4 gün boyunca sürecek olan festival, gençlik ve müzik ekranı Milyon Tv'den de canlı olarak yayınlanacak.

