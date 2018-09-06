Çevre Koruma ve Kontrol ve Kültür Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte; vegan kek yapımından, Kumdan Sanat’a, Kum Zambakları’ndan, doğa için pedala, Greenpeace ile kıyı temizliğinden, konsere ve atölyelere kadar tüm çevreci eylemler yer alacak.

Sarıyer Belediyesi 2. Kilyos Çevre ve Sanat Günleri içinde yer alacak etkinlikte Kumda Sanat ve Kum Zambakları festivalleri de yapılacak.

Sarıyer, Kilyos’ta gerçekleşecek ve iki gün sürecek festival kapsamında çevre aktivistleri, ressamlar, heykeltıraşlar, öğrenciler ve sanatseverler doğa için bir araya gelecek.



Çevre ve Sanat Günleri kapsamında gerçekleştirilen Kumda Sanat Festivali’nde kumlar, sanatçılar tarafından birer sanat eserine dönüştürülecek. Her yıl farklı temalarla yapılan ve Kilyos sahilinde bulunan kumların sanatla buluşarak hayat bulduğu festivalin bu yılki teması ise ‘Doğa ile dayanışma’ olacak. Çevre ve Sanat Günleri kapsamında Sarıyer’e bağlı köylerde nesli hızla tükenmekte olan “Kum Zambaklarını” koruma altına almak için “8. Kilyos Kum Zambakları Festivali” de düzenlenecek. Festivale çeşitli çevre dernekleri de destek verecek.

DOĞA İÇİN PEDAL ÇEVİRECEKLER



Festival kapsamında "Doğa İçin Pedal Çevir" sloganıyla bir bisiklet turu da düzenlenecek. Çevrenin ve doğanın korunması ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla Bisikletliler Derneği üyeleri ile birlikte düzenlenen bisiklet turuna Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden başlayacak ekip Kilyos Sosyal Tesisleri’ne kadar pedal çevirecek.



YIKILMAK ZORUNDA OLAN ZİHİNLERDEKİ DUVAR



Festival kapsamında ‘Yıkılmak Zorunda Olan Zihinlerdeki Duvar’ diyen İZEV öğrencileri deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Greenpeace ile kıyı temizliği yapacak. Gönüllülerle birlikte Kilyos Sahili’nde temizlik yapacak İZEV’li gençler kirliliğe dur diyecek.



AHŞAP HEYKELLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR



Etkinlikler boyunca 2. Sarıyer Heykel Sempozyumu kapsamında ahşap malzemeleri sanatla bütünleştirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin ellerinde hayat bulan ahşap heykellerde görücüye çıkacak. Bu yıl ‘Doğa ile Barışık İnsan’ temasıyla hayat bulan heykeller festival boyunca görülebilecek.



ÇEVRECİ FORUMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Geri dönüşüm ve doğa savunması anlamında da önemli işlerin yapılacağı festivalde, atıklardan yapılan heykelleri içeren sergiler, iklim değişikliği ve yarattığı tahribatları, Bafa Gölü’nün ekolojik sorunları, doğru nefes teknikleri ve Türkiye’de kum zambaklarının korunmasını konu alan konferanslar ve eko-köy tanıtımları yapılacak. İmza günleri, ekşi mayalı ekmek ve vegan kek yapım atölyesi, atıksız mutfak atölyesi, gıda toplulukları ve kompost atölyesi gibi aktivitelerle de zenginleştirilen festival, sizleri şehir içerisindeki hayatınızdan bir an olsun uzaklaştırarak, alternatif bir yaşam fikri edinmenize yardımcı olacak.