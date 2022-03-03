İstanbul’un meydanları müzikle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘İstanbul Kavuştayı’ ile şehrin meydanlarını müziğin ritmiyle dolduracak. Popüler isimler 11 meydanda ücretsiz konserlerle müzikseverlerle buluşacak.



‘İstanbul Kavuştayı’ konser serisinde ilk buluşma 4 Mart Cuma günü başlayacak. Türkiye’nin en çok dinlenen gruplarından Madrigal, Esenler Dörtyol Meydanı’nda İstanbullularla buluşacak. Konserler kapsamında Küçükçekmece Sahil Parkı’ndan Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na, Beykoz Çayırı’ndan Bağcılar Meydanı’na kadar birbirinden farklı meydanlarda müziğin sevilen isimleri dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

KONSER TAKVİMİ



4 Mart Cuma, Saat: 20.00 - Madrigal / Esenler Dörtyol Meydanı

5 Mart Cumartesi, Saat: 20.00 - Şakalı Akustik / Küçükçekmece Sahil Parkı

6 Mart Pazar, Saat: 19.00 - Can Bonomo / Beykoz Çayırı

11 Mart Cuma, Saat: 20.00 – Ceza / Bağcılar Meydanı

12 Mart Cumartesi, Saat: 20.00 - Melike Şahin / Pendik Sahil Meydanı

18 Mart Cuma, Saat: 20.00 – Gaye Su Akyol / Avcılar Sahili

19 Mart Cumartesi, Saat: 20.00 - Hey! Douglas / Tuzla Sahil Meydanı

20 Mart Pazar, Saat: 19.00 - Kaan Tangöze / Çekmeköy Meydanı

25 Mart Cuma, Saat: 20.00 - Büyük Ev Ablukada / Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı

26 Mart Cumartesi, Saat: 20.00 - Shantel / Çatalca Cumhuriyet Meydanı

27 Mart Pazar, Saat: 19.00 - Pinhani / Esenyurt Cumhuriyet Meydanı