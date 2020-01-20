İstanbul'un yeni kültür sanat rotası: Beyoğlu Kültür Yolu Planı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy merakla beklenen Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı. Ersoy, açıklamayı Galata Kulesi önünde yaptı.



"Galataport’tan başlayıp Galata Kulesinden Tarık Zafer Tunaya’dan Beyoğlu’na bağlanmış, Beyoğlu Kültür Yolu'nu takip ederek Atlas Pasajı'ndan Atatürk Kültür Merkezi’ne bağlamış olacağız. Böylelikle Kültür Yolu'nu aktif bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz"



Projeyle kapsamında Galata Meydanı büyütülecek. Bunun için kamulaştırma yapılacak.



Galata Meydanı, İstanbul'un ilk meydanı olarak biliniyor. Tarihi, Cenevizlilere kadar uzanıyor. Ancak yıllar içerisinde aykırı yapılaşma nedeniyle meydan olma özelliğini kısmen de olsa yitirdi. Kültür Yolu Planı'yla Galata Meydanı'na eski özelliği yeniden kazandırılacak.

KÜLTÜR VE SANATLA DA ÖN PLANA ÇIKACAK



Galata Kulesi ve çevresi sadece turizmle değil kültür ve sanatla da ön plana çıkacak.



Ersoy, "Özellikle güzel sanatlar, opera, bale ve tiyatro bölümleri, yıl boyunca burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek" dedi.



Beyoğlu evlendirme dairesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülecek. Kültür Yolu böylece tünele bağlanacak.

GALALAR ATLAS SİNEMASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yazın restorasyonu bitmesi planlanan Atlas Sineması da Kültür Yolu'nun önemli bir durağı olacak.

Bu yıl içinde Atlas Pasajı ve Atlas Sineması'nın restorasyonuyla ilgili bir çalışma başlattıklarını anımsatan Ersoy, "Bu yıl yaz sezonu içinde onu hayata geçirmeyi planlıyoruz, restorasyonunu tamamlayarak. Hazirandan sonra çok ciddi bir şekilde çok amaçlı bir salonu hizmete alıyoruz. Altında sinemayı tekrar hayata geçiyoruz ve bundan sonra filmlerin galalarını Beyoğlu'nda Atlas Sinemasında gerçekleştirilmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.



KÜLTÜR YOLU'NUN SON DURAĞI İSE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin de bu yıl içerisinde hayata geçirileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Galataport’tan başlayıp Galata Kulesi'nden Tarık Zafer Tunaya’dan Beyoğlu’na bağlanmış, Beyoğlu Kültür Yolu'nu takip ederek Atlas Pasajı'ndan Atatürk Kültür Merkezi’ne bağlamış olacağız. Böylelikle Kültür Yolu'nu aktif bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Beyoğlu'ndaki tarihi binalarla da görüşüyoruz. Özellikle maalesef uzun zamandır dokunulmamış çok zor durumda olan tarihi binalar var. Bunların sahipleriyle de görüşüp uzun süreli kiralamalar karşılığında bunlara da restorasyon projeleri hazırlıyoruz. Bunların tamamını sadece kültür ve sanat amaçlı olarak başta İstanbul olmak üzere Türk halkının kullanımına kazandıracağız. Özellikle bu meydan biliyorsunuz turizm açısından çok çok değerli, kültür ve sanata yaptığımız yatırımlar turizm olarak da fazlasıyla bize geri dönüyor. Bu amaçla da bu meydanda Vakıflar'a ait bu tarz binaları -mülkiyetleri biliyorsunuz Vakıflar'a ait- Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu proje dahilinde işletmeye başlayacağız. İşletmelerini devralacağız Bakanlık olarak ve hem turizm hem kültür sanat olarak projeyi sonuçlandırıp halkımızın kullanımına açacağız."



Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat Merkezi'nin restorasyon detaylarından bahseden Mehmet Nuri Ersoy, "Alt katta bir tiyatro salonu, aynı zamanda cep sineması var. Cep sinemasını özellikle gündüz çocuk sinemaları, akşam da kısa metrajlı sanatsal filmler için kullanacağız. Ayrıca tiyatroyu da her akşam tiyatro olarak hizmete alacağız. Binanın tamamını elden geçiriyoruz, bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Giriş bölümü dediğimiz yerde çok amaçlı bir salon yapıyoruz. Bu salonu aynı zamanda özel galerilerin kullanımına da tahsis edeceğiz. Çünkü kültürün ve sanatın her anlamda Galata'dan başlayıp yukarı doğru giden bir çizgide hayat bulmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.