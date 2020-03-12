İstiklal Şairi'nin 'binbir manalı' maskı Şahsi Eşyalar Sergisi'nde

Mehmet Akif Ersoy Şahsi Eşyalar Sergisi'nin en dikkati çeken parçaları arasında, İstiklal Şairi'nin ölümünün hemen ardından çıkarılan maskı yer alıyor.



Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Sebilürreşad dergisi işbirliğiyle hazırladığı sergi, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde bugün açılıyor.



Sergide, Mehmet Akif'in Tacettin Dergahı'nda kaldığı sırada kullandığı eşyalar, hayatının çeşitli dönemine ait fotoğraflar, Safahat'ın ilk baskıları, tesbihi, gözlüğü, "Longines" marka saati, 30 Ağustos Zaferi'nin anısına TBMM tarafından verilen tüfeği yer alıyor.



Şairin İstiklal Marşı'nı yazdığı günlere şahitlik eden eşyalar da serginin dikkati çeken parçaları arasında bulunuyor. Mehmet Akif Ersoy'un "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" dizelerini aydınlığında yazdığı gaz lambası, çayını demlediği semaver, dergahı ısıttığı ocak, sabunluğu, ibriği, Kur'an-ı Kerim okuduğu rahlenin yanı sıra ölümünün hemen ardından alınan maskı ilgi çekiyor.



Heykeltıraş Ratip Aşır Acudoğlu tarafından şairin vefat ettiği 1936'da alçıyla alınan yüzünün kalıbı, 85 yıl sonra ilk defa sergileniyor.



Uzun yıllar Acudoğlu'nun atölyesinde duran, heykeltıraşın ölümünden sonra eşi Fahrunisa Acudoğlu tarafından korunan ve 18 Kasım 1997'de Mehmet Akif Ersoy özel müzesine bağışlanan mask, "Konuşmak bir mana ise susmak binbir mana" dizelerini hatırlatırcasına doğru bildiği yoldan giden, idealist bir vatanseverin derin huzurunu yansıtıyor.



Sergide yer alan toplam 68 kişisel eşya, Mart 2011'de Etnografya Müzesi'nden Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi'ne kalıcı sergilenmek üzere devredilen parçalardan oluşuyor.

