İtalya'da fotoğraf çektirirken Antonio Canova'nın heykelini kıran turist konuştu

1757 yılında Possagno kasabasında doğan Antonio Canova adına bu kasabada açılan müzede geçen Cuma günü yaşanan olayda, heykeltıraşın en ünlü eserlerinden Paolina Borghese heykelinin alçı modeli zarar gördü. Müze yetkilileri alçı heykelin kırıldığını fark edince güvenlik güçlerine haber verildi ve müzenin kamera kayıtları incelemeye alındı. Kamera görüntüleri ve rezervasyon kayıtları sayesinde, heykeli kıran turistin kimliği belirlendi.

AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ



BBC'nin haberine göre; Carabinieri görevlileri, Avusturyalı bir turist kafilesi için müzeye rezervasyon yaptıran kişiye ulaştı. Avusturya'ya döndüğü belirlenen turiste, ev telefonundan ulaşıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre, Avusturyalı turist Carabinieri yetkililerinin soruları karşısında ağlayarak heykeli kıranın eşi olduğunu söyledi.



Fotoğraflar: Reuters

İsmi yalnızca D.H. olarak açıklanan kişi daha sonra Carabinieri merkezine bir e-posta yazarak suçunu itiraf etti ve bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi. D.H. epostada, "50. doğum günüm için 10 kişilik bir grupla 4 günlüğüne seyahate çıkmıştık. Possagno'daki müzeyi ziyaretimiz sırasında heykelin üzerine oturdum ama sebep olduğum hasarı fark etmedim. Özür diliyorum" dedi. D.H. heykelin kırıldığı haberini Avusturya basınında görünce teslim olmayı düşündüğünü de söyledi ve "Sorumsuzca davrandığımı kabul ediyorum" diye yazdı.



D.H'nin heykelin üzerine uzandığı an

Carabinieri'ye (İtalyan jandarması) ait video görüntülerinde ise turistin heykelin bacaklarına uzanır şekilde oturduğu, başka bir turiste fotoğrafını çektirdiği, kalkarken de heykelin ayak kısmında bir parçayı tutup bıraktığı görülebiliyor.



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