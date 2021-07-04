İtalyan ressamların tabloları İshak Paşa Sarayı'nda sergileniyor

Ağrı Valiliği koordinesinde İshak Paşa Sarayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri projesi kapsamında düzenlenen sergisinin açılışı; Vali Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eraslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve davetliler tarafından gerçekleştirildi. Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, yaz boyunca kentte çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştireceklerini söyledi.

Varol, temel gayelerinin Anadolu'nun giriş kapısı olan, sayısız medeniyete ev sahipliği yaparak onların bıraktığı çok kıymetli miraslara sahip bu toprakları, kültür ve sanatla ülkenin ve dünyanın gündemine getirmek olduğunu açıkladı. Varol bu toprakların olumsuzluklarla anılmasının önüne geçmek istediklerini söyledi.

Vali Osman Varol "Bu amaç doğrultusunda özellikle Ağrı Dağı ve çevresini kapsayan master plan hazırlığı içerisindeyiz. Bölgemizin sahip olduğu zenginlikleri tüm dünya insanlığına mal etmek için uzun vadeli önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Belediye Başkanı Sayan ise İshak Paşa Sarayı'nın güzelliklerinin sanatla buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eraslan da bölgenin ekonomi ve turizm açısından kalkınması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en ünlü mankenleriyle İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı eteklerinde gerçekleştirdiğimiz dijital platform defilesinin görüntülerini 50'den fazla ülkede yayınladık. Şimdiyse Türkiye'nin en iddialı, orijinal İtalyan yağlı boya resim koleksiyonu ile yine Doğubayazıt'tayız. Yine bir ilki gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sayan böylesi iddialı bir koleksiyon ile Doğubayazıt'ın turizm ve moda dışında sanat ile konuşulmasını sağlayacaklarına dikkat çekti. İshak Paşa Sarayı'nın tarihi dokusuna zarar vermeden kurulan sergi 3 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

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