İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin paskalya konserini 32 milyon kişi seyretti

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Andrea Bocelli, pazar günü Milano’daki Duomo di Milano katedralinde boş koltuklar karşısında paskalya konseri vermiş, konser YouTube’dan canlı yayınlanmıştı.



61 yaşındaki İtalyan tenorun konserini canlı yayında 3,4 milyon kişi seyrederken, YouTube’da kayıtlı halde bulunan konser bugüne dek 32 milyon kez görüntülendi.



Bocelli, ‘Umut İçin Müzik’ adlı konserini Duomo di Milano katedralinde seyircisiz bir şekilde sahnelemiş, salgın nedeniyle kapalı olan katedral, Bocelli için açılmıştı.



MİLYONLARI AĞLATTI

Bocelli’ye organist Emanuele Vianelli’nin eşlik ettiği konser için ünlü tenorun hayranları, performans hakkında, “Büyüleyici”, “Muhteşem”, “İtalya için iyileştirici” benzeri yorumlar yaparak gözyaşlarını tutamadıklarını belirtmişti.