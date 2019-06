İtalyan yönetmen, opera, film ve televizyon yapımcısı Gian Franco Corsi Zeffirelli 96 yaşında hayatını kaybetti.



İtalyan medyası, Zeffirelli’nin uzun süredir hasta olduğunu, son aylarda durumunun ağırlaştığını yazdı.



The Champ, Tea With Mussolini, The Sparrow ve Romeo ve Juliet (1968) gibi filmleriyle sinema dünyasında sağlam bir yer edinen Zeffirelli, iki kez Oscar’a aday gösterildi.



Zeffirelli, 1968 yılında Romeo ve Juliet filmini yönetti.

Zeffirelli aynı zamanda İtalya'nın merkez sağ Forza Italia partisi için de çalışmalar yapmış eski bir senatördü.



Zeffirelli’nin tasarım ve prodüksiyonlarından bazıları dünya klasikleri haline gelmişti.