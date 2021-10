İtalya'nın Oscar adayı The Hand of God filmi oldu

İtalya, 2022 Oscar Ödülleri'nde Uluslararası En İyi Film kategorisinde ülkeyi temsil etmesi için The Hand of God'ı seçti.



The Hand of God, 24 Kasım'da İtalya'da vizyona girecek. 94. Akademi Ödülleri 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.



Filmin kadrosunda Toni Servillo, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri gibi isimler yer alıyor.



Filmin prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılmış ve burada jüri ödülünü kazanmıştı. Filminde başrolü Filippo Scotti ise en iyi genç erkek oyuncu dalında ödül almıştı.