Türk pop müziğinin güçlü temsilcisi İzel, uzun zamandır titizlikle üzerinde çalıştığı heyecanla beklenen Arpej Yapım etiketiyle yayınlanacak Kendiliğinden Olmalı adlı albümünü hayranlarıyla buluşturmak için hazır. Yepyeni bir sound'la dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı, 7 yıl sonra dinleyiciyle buluşturduğu yepyeni albümünü anlatırken hayranlarına şu cümlelerle sesleniyor: “Siz sabırla bekleyen dinleyicilerim; her günümde arkamda bir sevgi ordusu oluşturduğunuz için hep minnettar kalacağım. Hepiniz her duamda olacaksınız. Kalbinizden öper güzel günlerde dinlemenizi dilerim.”



KLİPTE 600 METRE KUMAŞ KULLANILDI



Albümün ilk klibi Yüzdeyüz Film ortaklığıyla Gökhan Palas yönetmenliğinde; sözleri Meral Turan, müziği Gökçer Turan, düzenlemesi Serdar Ayyıldız’a ait Bizim Ağaç adlı parçaya çekildi. Özgür Mete ve ekibi tarafından 3 ay süren çalışmalar sonucunda 4 özel kostüm hazırlandı ve 600 metre tül kullanıldı. 2 ayrı etapta çekilen klibin ilk bölümü Gümüşsuyu’nda tarihi bir apartmanda diğer bölümü ise Kandilli’deki Adile Sultan Sarayı’nda çekildi.



İZEL ÇELİK ERCAN YILLAR SONRA BU ALBÜMDE BULUŞTU



Birbirinden özel 12 şarkının yer aldığı albüme adını veren aynı adlı şarkının sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Ercan Saatçi’ye ait Bırakın isimli şarkının söz-müzik ve düzenlemesi ise Çelik Erişçi’ye ait. Böylece efsanevi İzel – Çelik – Ercan üçlüsü yıllar sonra Kendiliğinden Olmalı albümünde bir araya gelmiş oldu.

Mehmet Güreli’den dinlemeye alıştığımız Kimse Bilmez, İzel’in tutkulu yorumuyla Serdar Ayyıldız’ın farklı düzenlemesiyle yepyeni bir ruha büründü. Daha Ne Kadar, Bugün Erkenden ve Yerine Sevemiyorum adlı parçaların ise söz ve müziği Sinan Akçıl’a ait.

Fersah ve Yas Mühürümdür adlı parçalarda ise Alper Narman ve Onur Özdemir işbirliği var. Aranjeler ise Serdar Ayyıldız, Alen Konakoğlu, Çelik Erişçi ve Sinan Akçıl imzası taşıyor.