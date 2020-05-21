İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketinden çocuklara 10 bin kitap

Küresel salgınla mücadele kapsamında sadece çarşamba günleri 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZELMAN A.Ş. 10 bin öykü kitabı dağıttı.

Dağıtıma İZELMAN çalışanları ve İZELMAN işçilerinin üye olduğu DİSK Genel-İş Sendikası 1 ve 3 No’lu şube temsilcileri katıldı. Aralarında Kahkahacı Pelikan, Şarkıların Gücü, Akdeniz İlk Zamanlar Ülkesi, Poseidon Ormanda, Çiğdem’in Oyunu'nun da bulunduğu kitaplar 0-12 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’ta bayram hediyesi olarak merkez dışındaki 19 ilçede 19 bin gence İZELMAN tarafından bastırılmış 19 bin Nutuk dağıtmıştı.