İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri başladı

İzmirin eylül ayındaki eğlence merkezi İzmir Enternasyonal Fuarı, 90’ıncı yaşını kutluyor. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Çim Konserleri, bir yıl aranın ardından muhteşem bir gece ile açılışını yaptı. Ziyaretçilerin gözbebeği Çim Konserleri’nin açılış konuğu, Şevval Sam oldu. Dev orkestra ekibi ile 24 şarkılık zengin repertuarını İzmirliler için seslendiren başarılı sanatçı, performansıyla da izleyenlerinbeğenisini kazandı.



“CUMHURİYETİN KALESİNE HOŞ GELDİK VE HOŞ BULDUK!"



İzmirlilere ve İzmir Fuarı’na torpil geçtiğini belirterek 24 şarkılık repertuarına eklemeler yapan Şevval Sam, “Karadeniz türkülerinden başladık ama repertuvarımız oldukça geniş ve bu şahane bir şey. Bizim ne kadar güzel ve zengin bir memleket olduğumuzun da ispatı. Ege’ye gelip Karadeniz’le başlıyoruz. Karadeniz’e gittiğimizde de Ege ile başlayacağız. Tam böyle bir memleketteyiz. Cumhuriyetin kalesi İzmir ve onun taşıyıcısı İzmir Fuarı… hoş geldik ve hoş bulduk!” dedi.



“BU FUARDA HEPİMİZ BİR AİLEYİZ"



Gül Güzeli isimli şarkıyı üniversite yıllarında bestelediğini ve annesinin seslendirdiğini belirten Sam, “Şarkıyı besteledikten sonra sevgili annem Leman Sam söylediği için çok güzel bir beste yaptığıma inanıyorum. Sonradan çok sevildiğini de öğrendiğim için çok şanslıyım. Onu Türkiye’nin en iyi seslerinden biri söyledi. Sizlere ulaştırdı. Annem İzmir’i ayrı tutar bu arada" dedi.

Annesinin selamını getirdiğini söyleyen Sam, "İzmir ve İzmir Fuarı’nın ailemizdeki yeri bambaşkadır. Bu gece bu fuarda hepimiz büyük bir aileyiz. Özlemişiz bir arada olmayı" diye seslendi sahneden.



FATİH ERKOÇ'LA NOSTALJİ RÜZGARI



Volakan Severcan'la “Müzikallerden Seçmeler” ile kapılarını açan Mogambo Geceleri sahnesinin ilk konuğu ise Fatih Erkoç oldu. Fatih Erkoç konserinin ilk bölümünde 1992 yılında çıkardığı Ellerim Bomboş albümünden Yana Yana, Ellerim Bomboş, Anı ve Ayten Alpman’ın ölümsüz eseri Memleketim ile izleyenlerini geçmişe götürüp sahnede nostalji rüzgarı estirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise eğlenceli parçalara yer veren Erkoç, izleyenlerini coşturdu. Son olarak ünlü İspanyol tenor José Carreras’ın 1992 Barselona Olimpiyat Oyunları’nın kapanış töreninde seslendirdiği çok ses getiren “Amigos Para Siempre” adlı eseri solisti ile birlikte seslendiren Fatih Erkoç, şarkılarıyla Mogambo sahnesine damgasını vurdu.



YILDIZ İSİMLER SAHNE ALACAK



İzmir fuarının coşkusu, konserler ile yayılmaya devam edecek. 12 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek Çim Konserleri’nde sırasıyla Gazapizm, Cem Adrian, Tan Taşçı, Duman, Hakan Altun, İrem Derici, Mehmet Erdem ve Simge Sağın sevenleriyle buluşacak. 11 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek Mogambo Geceleri’nde ise Yaşar, Ayhan Sicimoğlu, Bülent Ortaçgil, Nükhet Duru, Ceylan Ertem ve Sena Şener sahne alacak.

