1901'de inşa edilen tarihi İzmir Saat Kulesi, Alzheimer hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.
Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Saat Kulesi, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.
Mor renge bürünen İzmir Saat Kulesi'ni izlemek için meydana gelen vatandaşlardan bazıları, saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çekti.
İzmir Saat Kulesi aydınlatıldı (Alzheimer'a dikkat)
Anadolu AjansıSanat
"Dünya Alzheimer Günü" nedeniyle İzmir Saat Kulesi mor renkle ışıklandırıldı
1901'de inşa edilen tarihi İzmir Saat Kulesi, Alzheimer hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.