İzmir Şehir Tiyatroları'na pandemi arası

Corona virüs (Covid-19) vaka sayılarındaki rekor artışlar sebebiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Ocak ayının sonuna dek kapatıldığı duyuruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.01.2022 - 15:15

İzmir Şehir Tiyatroları'na pandemi arası

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Corona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış Omicron varyantının yaygınlaşmasıyla birlikte zor günler yaşatmayı sürdürüyor. Varyantın yayılım hızıyla vaka sayılarında rekor artış yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da (İZBBŞT) bu konuda karar aldı.

Şehir tiyatroları sahnelerinin salgın tedbiri dolayısıyla Ocak ayının sonuna kadar kapatıldığı duyuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli seyircilerimiz; İzmir’de son günlerde artan Covid-19 vakaları nedeniyle hepimizin sağlığını korumak için Ocak ayı sonuna kadar oyunlarımızı durdurmuş bulunuyoruz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle..." denildi. 

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