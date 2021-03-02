İzmir'de tarlada Roma döneminden kalma kitabe bulundu

İlginç olay İzmir'in Ödemiş ilçesinde Pirinççi Mahallesi Yarıkbaşı Mevkii'nde meydana geldi. Y. E. isimli çifçi tarlasını sürdüğü esnada patos isimli tarım aletine takılan bir taş fark etti.

Tarla sürmesine engel olduğu için iş makinesi ile taşı yerinden çıkardı. Üzerinde Yunan alfabesi ile yazıların olduğunu gören çiftçi, tarihi değeri olduğunu düşünerek konuyu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, 170 x 64 x 64 cm ebatlarında ve üzerinde Yunan alfabesi olduğu değerlendirilen yazıları görmeleri üzerine Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

KİTABE İNCELENİYOR

Kitabe, sonrasında yetkililere teslim edildi. Yapılan ilk incelemede, kitabenin yaklaşık 2000 yıl önce Roma dönemine ait olabileceğini değerlendirilirken, kesin raporun inceleme tamamlandıktan sonra verileceği belirtildi.