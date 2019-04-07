İzmir Kitap Fuarı, 456 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla dün açıldı. Kültürpark'taki fuara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Pazar tatilini değerlendirmek isteyen yüzlerce kişi fuara akın etti. Kimi çocuk kitapları bakmaya, kimi kütüphanesindeki eksik kitabı bulmaya, kimileri de hayran olduğu yazarları görmeye geldi. Bu yıl İzmir Kitap Fuarı'nda en çok tercih edilen kitaplar ise bilim kurgu ve roman türleri oldu.



'KİTAPÇILARDA BULAMADIKLARI KİTAPLARI BULUYORLAR'



İzmir Kitap Fuarı'nda görev yapan yayınevi yetkilisi Erkan Akpınar, "Yaklaşık 10 yıldır İzmir Kitap Fuarı'na katılıyoruz. İzmir'de fuarın yerleşik bir ziyaretçi potantisiyeli var. Bu yıl da aynı şekilde başladık. İlk gün bizim için oldukça yoğun geçti. Çeşitli yazarlarımızın imza etkinlikleri vardı. Fuar sürecinin tamamının iyi geçeceğine inanıyorum. Ziyaretçiler genel olarak Türkçe romanlara ilgi gösteriyor. Aynı zamanda kitaplar fuara özel indirimlerle satışa sunuluyor. Ancak okur, indirimden çok çeşitliliği sebebiyle kitap fuarlarını tercih ediyor. Kitapçılarda bulamadıkları birçok kitabı fuarda bulabiliyorlar" dedi.



'ÇEŞİT ÇOK, FİYAT UYGUN'



Fuara 6 yaşındaki oğlu ile birlikte gelen Derya Çeliker, "Bugün fuara oğluma çocuk kitabı bakmak için geldik. Birçok farklı çeşit var, genel olarak fuarları takip etmeye çalışıyoruz. Fuar pazar gününü değerlendirmek için güzel bir aktivite de oldu aynı zamanda" dedi.

Kütüphanesindeki eksikleri tamamlamak için fuara gelen Esra Akça, "Bugün özellikle aradığım yazarı Sümeyye Koç olan 'Hercai' isimli kitabı almak için fuara geldim. Oldukça sürükleyici bir kitap. Fiyatlar çok uygun aradığım kitabı 25 TL'ye buldum" diye konuştu.



Sabahın erken saatlerinde fuarı ziyaret eden Dilara Nurtürk, "Ben Stefan Zweig'in kitaplarını alabilmek için fuara geldim. Kitapları yüzde 25 indirimli satın aldım. Fuar oldukça güzel geçiyor" diye konuştu.



Fuar gezisinin oldukça güzel geçtiğini belirten Gamze Sofracı da, "Fuara her sene geliyoruz. Fiyatlar da oldukça indirimli. Ben şiir kitaplarından hoşlanıyorum, oğlum ise çizgi romanları seviyor. 5'inci sınıf öğrencisi oğlum için bugün Örümcek Adam'ın çizgi romanlarından satın aldık" ifadelerini kullandı.



Fuarı ziyaret eden Recep Üsta ise, "Bugün fuardan özel bir ilgim olduğu için tarihle ilgili kitaplar satın aldım. Aynı zamanda dünya klasiklerini de fuardan takip ederek alıyorum. Bugün fırsat bulup geldim. Çok çeşit olduğu için fuara geliyoruz. Erken saatlerde gelmemize rağmen fuar bugün çok kalabalıktı" dedi.



Öte yandan fuar alanında düzenlenen imza etkinliklerinde sevdikleri yazarlarla bir araya gelmek isteyen ziyaretçiler de uzun kuyruklar oluşturdu.



İzmir Kitap Fuarı, 13 Nisan'a kadar gezilebilecek.