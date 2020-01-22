İzzet Günay ile Erol Evgin, Nevra Serezli'yi yeni oyununda yalnız bırakmadı

Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Ağaçlar Ayakta Ölür oyununu izleyen sanatçılar, oyunun ardından 11 yıl sonra yeniden sahnelere dönen Nevra Serezli ile rol arkadaşlarını tebrik ederek, bir süre sohbet etti.

Serezli oyunun ardından yaptığı açıklamada, oyuna büyük ilgi olduğunu ve tüm biletlerin satıldığını aktararak, "Oynayacak salon yok ki. Mecburen ara veriyorsun, boş salon bulana kadar. Eskiden öyle miydi, Dormen Tiyatrosu zamanında? Bir tek pazartesimiz boştu. Başlardık, bütün haftayı bitirirdik. Bütün sezonu bitirir, yazın turneye çıkardık" dedi.



Yeşilçam oyuncusu İzzet Günay ise Memduh Ün yapımı Ağaçlar Ayakta Ölür filminde Yıldız Kenter ve Hulusi Kentmen ile rol aldıklarını belirterek, filmin 1964'te hem kendisine hem Kenter'e ilk Antalya Altın Portakal Ödülü kazandırdığını dile getirdi. Oyunun çok farklı ve gayet güzel olduğunu sözlerine ekleyen Günay, "Çok güzel. İyi oynuyorlar. Nevra Hanım ve tüm oyuncular çok iyi. Hakkını veriyorlar. Genç oyuncu arkadaşlarımı da kutluyorum. Nevra tabii her zaman iyi bir oyuncu. Onu da gönülden kutlarım" diye konuştu.

Erol Evgin de 1980'lerde 2 yıl Serezli ile aynı sahneyi paylaştığını dile getirerek, "Müthişti. Nevra büyük bir yıldız. Her zaman öyle. Ben ona hep dünya ölçeğinde bir yıldız diyorum. Bugün de muhteşemdi. Çok güzeldi. Oyun da çok güzel bir oyun." değerlendirmesinde bulundu. Bugüne kadar ellinin üzerinde oyunda ve müzikalde rol alan, canlandırdığı karakterlerle çok sayıda ödüle layık görülen Nevra Serezli oyunda Büyükanne rolünü canlandırırken, Dede'yi usta sanatçı Nuri Gökaşan, Asım'ı Arif Güney, Zeynep'i Burcu Kazbek, Hakan'ı Oral Özer oynadı.



Nedim Saban'ın yönettiği oyunun dekor tasarımını Cihan Aşar, kostüm tasarımını Sadık Kızılağaç, ışık tasarımını ise İsmail Sağır yaptı. İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi "Ağaçlar Ayakta Ölür", dağılan bir aileyi bir araya getirmek, eşinin torununa kavuşma hayalini gerçekleştirmek isteyen bir adamın kalkıştığı oyunu işliyor.