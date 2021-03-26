Jack Farthing, Spencer'da Prens Charles'ı canlandıracak

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajı ile The Crown dizisinin dünya çapında Kraliyet Ailesi'ne olan ilgiyi ve tartışmaları arttırdığı bir dönemde çok konuşulacak bir filmin hazırlıkları daha devam ediyor. Senaryosunu Steven Knight'ın kaleme aldığı yönetmenliğini ise Pablo Larrain yaptığı Spencer filminin kadrosu şekilleniyor.



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Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandıracağı filmde Prens Charles rolünü Jack Farthing'in oynayacağı açıklandı.



DIANA'NIN AYRILIK KARARINI ANLATIYOR



Spencer, 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu ediyor. Norfolk'taki sarayda geçirdikleri son Noel tatiline odaklanılan filmde Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna gelindiğini düşünen Diana’nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan yoldan ayrılmaya karar verdiği zamanlar gözler önüne seriliyor.

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DIANA OYUNU BİLİYOR



Filmin tanıtım bülteninde şu sözler yer alıyor: “Aralık 1991. Galler Prensi ve Prensesi’nin evliliği çoktan soğumuş. İşler ve boşanma söylentileri bol olsa da, Sandringham Malikanesi'ndeki Noel şenlikleri için barış isteniyor. Şenlikte yeme, içme, ateş etme ve avlanma var. Diana oyunu biliyor ve bu yıl işler çok daha farklı olacak."

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