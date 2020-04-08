Jack Gyllenhaal’dan yıllar sonra Heath Ledger itirafı

2008 yılında genç yaşta ve trajik bir şekilde hayatını kaybeden Oscar ödüllü aktör Heath Ledger, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. 2005 yapımı Brokeback Mountain’de birlikte rol aldığı Jake Gyllenhaal, verdiği röportajda Heath Ledger hakkında da konuştu.



Brokeback Mountain, 2006 yılında Gyllenhaal ve Ledger’ın da adaylıkları dahil olmak üzere tam 8 dalda Oscar’a aday olmuştu. Bir sonraki yıl ise ödüllerden birini Ledger’ın sunması istendi, fakat ünlü oyuncu, Brokeback Mountain ile ilgili yapılan şakalar nedeniyle daha fazla gündeme gelmek istemeyerek teklifi geri çevirmişti.



Gyllenhaal verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Oscar ödüllerinde film hakkında şakalar içeren bir açılış yapmasını istemişlerdi. Heath ise reddetti. O zamanlar bu durum benim umrumda değildi, eğlenceli olduğunu düşünüyordum. Heath, ‘Bu benim için bir şaka değil, bunun hakkında şaka yapmak istemiyorum’ dedi. Heath ile ilgili en sevdiğim şeylerden biri buydu. Hiçbir zaman şaka yapmazdı. Bazıları filmin hikayesi ya da başka bir şeyi hakkında şaka yapmak isterdi ama o, ‘Hayır, film sevgi ile ilgili’ derdi"



KONUSU



2005 yılına damgasını vuran Brokeback Mountain, sert koşullarda yaşayan bir çiftçi ve bir kovboyun yolları bölgedeki Brokeback Dağı’nda kesişmesiyle ikilinin arasında geçen duygusal çekimi ve ilişkilerinin evrimini anlatıyor.