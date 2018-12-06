Jake Gyllenhaal, aylar önce öe sürülen ancak kesinlik kazanmayan Örümcek Adam: Eve Dönüş 2 filminde rol alacağı iddialarını doğruladı.
37 yaşındaki Amerikalı oyuncu, filmde kötü karakter Mysterio’yu canlandıracak.
Azılı suçlu Mysterio, Örümcek Adam’da ilk olarak 1964 yılında görünen bir kötü karakter ve Marvel filmlerinde daha önce hiç canlandırılmadı.
Jake Gyllenhaal, Örümcek Adam çizgi romanı okurken çekilmiş bir videosunu Instagram’dan paylaşarak, “Örümcek Adam’ı oynamadığımı şimdi fark ettim” ifadesini kullandı.
Yeni Örümcek Adam filminin 2019’da vizyona girmesi bekleniyor.