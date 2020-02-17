James Bond prömiyerine Corona virüsü engeli

Yaklaşan yeni James Bond filmi No Time To Die'ın Çin galasına devam eden Corona virüsü salgını nedeniyle iptal kararı alındı.



Corona virüsü, olumsuz anlamda Çin'in eğlence endüstrisi üzerinde büyük bir etki yarattı. Çin sinemaları kapandı ve birçok gişe rekorları kıran filmin gösterimi ertelendi. Ülkedeki tema parkları da büyük zarar gördü ve Şanghay'daki Disneyland kapatıldı.



Corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle 1 milyar dolar gişe kaybı yaşanacağı tahmin ediliyor.



NO TIME TO DIE'DAN YENİ TANITIM

