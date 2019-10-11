Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı Bond serisinin 25’inci filmi No Time To Die'ın (Ölmek için Zaman Yok) çekimleri sürüyor. Sinemanın en uzun soluklu serisinin yeni filmi için İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki devam eden çekimlerinde unutkanlık büyük bir paniğe neden oldu.
ŞÜPHELİ ARAÇ İLAN EDİLDİ
Bölgedeki çekimler tamamlandıktan sonra film ekibine ait bir minibüs bölgede unutuldu. Oxfordshire yakınlarında İngiliz Hava Kuvvetleri (RAF) üssü olması nedeniyle minibüs şüpheli araç ilan edildi.
BÖLGE BOŞALTILDI
Bomba ihtimaline karşı bölge boşaltıldı. Bomba uzmanlarının kontrolünden sonra minibüsün James Bond ekibine ait oludğu anlaşıldı.