James Cameron: Avatar'ın senaristlerini kovmakla tehdit ettim

Independent Türkze'nin haberine göre; 2009'da vizyona girdiğinde tüm dünyada büyük bir fırtına koparan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi öncesi The Marianne Williamson isimli podcast programına katılan James Cameron, filmin yapım sürecine dair bir dizi açıklamada bulundu.

YENİ FİKİRLER GÜNDEME GELDİ



Cameron'ın aktardığında göre senaristler yeni fikirleri gündeme getirme konusunda fazlasıyla coşkulu olsa da yönetmen filmin aslına sadık kalınması için çok katı davranmış.

"DUYMAK İSTEMEDİM"



66 yaşındaki yönetmen "Devam filmlerini yazmak için oturduğumda, o dönem üç tane olacağını biliyordum ve sonra dörde çıktı. Bir grup senaristi topladım ve, 'İlk filmde neyin işe yaradığını, bunun neyle ilişkili olduğunu ve neden işe yaradığını çözmek için biraz zaman harcayana kadar kimsenin yeni fikirlerini duymak istemiyorum' dedim.

"BAĞLANTIYI ANLAMALIYDIK"



Yeni hikayelere dair konuşmayı istemeye devam ettiler. Ben de, 'Bunu henüz yapmıyoruz' dedim. Sonunda hepsini kovmakla tehdit etmek zorunda kaldım çünkü senaristlerin yaptığı şeyi yapıyorlardı. Yeni hikayeler denemeye ve yaratmaya çalışıyorlardı. 'Bağlantının ne olduğunu anlamalı ve onu korumalıyız, o közü ve alevi korumalıyız' dedim.

VİZYON PLANI



Serinin üçüncü filminin 2024'te, 4. filminin 2026'da, 5. filmininse 2028'de vizyona girmesi planlanıyor.



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