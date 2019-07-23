Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemi bitiren Avengers: Endgame, sinema tarihinde de yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. 2 milyar 790 milyon 591 bin 417 dolar gişe elde eden film, Avatar'ın 2 milyar 789 milyon 679 bin 794 dolarlık, Titanic'in ise 1 milyar 528 bin 100 dolarlık rekorlarını tarihe gömdü.



Gelmiş geçmiş en yüksek kazanca sahip olan Avengers: Endgame'in zirveye yerleşmesinin ardından James Cameron'dan tebrik mesajı geldi. Birkaç gün öncesine kadar tüm zamanların en çok gişe yapan ilk iki filminin yönetmeni rozetini göğsünde taşıyan James Cameron sosyal medya üzerinden "Box Office'in yeni kralı olması Avengers: Endgame'i tebrik ediyorum" dedi.



Cameron, daha önce de Avengers ekibini "Bir buzdağı gerçek Titanic'i batırdı" diyerek tebrik etmişti.

