James Dean ölümünden 64 yıl sonra yeniden başrolde

1955’te 24 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını keybeden Hollywood’un efsane oyuncusu James Dean, ölümünden 64 yıl sonra yeni bir filmde rol alacak. Dean, Vietnam Savaşı’na odaklanacak Finding Jack filminin başrolünde yer alacak.



Oyuncunun görüntü haklarını ailesinden satın alan yapım şirketi, James Dean’i CGI (Bilgisayar üretimli imgeleme) tekniği ile filmde oynatacak. Filmde, James Dean'in özel efektler yardımı ile oluşturulan ''çok gerçekçi bir kopyası'' yer alacak.



Yönetmen/yapımcı ikili Anton Ernst ve Taki Golykh’in çekeceği filmde, Dean'in geçmişteki film ve fotoğraf çekimlerinden yararlanılarak aktörün vücudu oluşturulacak. Dean'in canlandırması başka bir oyuncu tarafından seslendirilecek.

"HİÇBİR ZAMAN TAMAMLAYAMADIĞI DÖRDÜNCÜ FİLMİ OLACAK"

Anton Ernst, film için başrol ararken sonunda James Dean'de karar kıldıklarını, Dean’in ailesinin de bu filme ''Dean'in hiçbir zaman tamamlama fırsatını bulamadığı dördüncü filmi” gözüyle baktığını belirtti.



Vietnam Savaşı’nın sonlarında geçen bir romana dayanan Finding Jack adlı filmde, savaş sonrası geride bırakılan 10 bin köpekten bir tanesi de Fletcher Carson'ın Labrador cinsi köpeğidir. Fletcher, savaş sırasında yeniden yaşama sevincini içinde bulmasına yardım eden dört ayaklı dostunu geride bırakmaya niyetli değildir, böylelikle Fletcher ve köpeği bir yaşam savaşının içine girerler.