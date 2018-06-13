Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali’nin 28. si bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında birçok yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleşecek.
Her yıl binlerce müzikseveri cazın farklı renkleriyle buluşturan festival 28. yılında da birbirinden özel performanslara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Festival 28 Ekim’de Volkswagen Arena’da İngiliz caz sahnesinin başarılı sanatçılarından Jamie Cullum’ı ağırlayacak.
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