Jane Campion: MeToo Berlin Duvarı'nın yıkılması gibi

Yeni Zelandalı ünlü sinemacı Jane Campion, yeni filmi The Power of the Dog'u Venedik Film Festivali’nin ana yarışmasında sundu.

"KADINLAR İÇİN UMUTLUYUM"



Büyük övgü alan filmin basın toplantısında Campion, kadınların sinema endüstrisindeki yeri hakkında umutlu olduğunu söyledi. 67 yaşındaki yönetmen MeToo’nun kadınların apartheid’ının (Irksal ayrımcılığı savunan sistem) sonu gibi geldiğini söyledi.

"HAVADA BİR DEĞİŞİM VAR"



Jane Campion "MeToo başladığından beri havada bir değişiklik var. Bana kadınlar olarak yaşadığımız apartheid’ın sonu veya Berlin Duvarı’nın yıkılması gibi geliyor” dedi.

2009'DAN BERİ İLK



Piano'yla bu yıla kadar Cannes’dan Altın Palmiye kazanan tek kadın yönetmen olan Campion, The Year of the Dog ile 2009 tarihli Bright Star'dan beri ilk sinema filmine imza attı.

