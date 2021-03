Janet Jackson’ın hayatı belgesel film oldu

Ünlü şarkıcı Janet Jackson’ın hayatı dört saatlik bir belgesel oldu. Janet adlı belgesel film, 2022’de A&E adlı yayın ağında iki bölüm halinde yayınlanacak.



Üç yılda çekilen belgesel, Janet Jackson’ın kişisel hayatının yanı sıra müzik kariyerini de ele alıyor. 54 yaşındaki şarkıcının ağabeyi Michael Jackson’ın kaybı, ileri yaşta çocuk sahibi olması, 2004’te Justin Timberlake ile sergilediği Super Bowl performansı gibi başlıklar da belgeselde yer alıyor.



Katarlı Wissam Al Mana ile evliliği döneminde tesettüre girdi.

Müzisyen Jackson Ailesi’nin bir üyesi olarak tek başına yaptığı çalışmalarla başarıyı yakalayan ve beş kez Grammy kazanan Janet Jackson, kariyeri boyunca 180 milyon albüm sattı. Sanatçı, oyunculuk alanına da el atarak bugüne dek Poetic Justice, Nutty Professor II, Why Did I Get Married filmlerinde rol aldı.



Oğlunun yüzünü ilk kez Nisan 2017'de Instagram payaşımıyla gösterdi.

50 YAŞINDA ANNE OLDU

Katarlı iş insanı Wissam Al Mana ile evlenen ve 2017’de 50 yaşındayken oğlu Eissa’yı dünyaya getiren Jackson, aynı yıl boşandı. Jackson’ın Wissam Al Mana ile birlikteliği 2010’da başlamış, ikili 2012’de evlenmişti.

JANET JACKSON KONSERİNDE DAN EDEN ADAM REKOR KIRDI