Jason Momoa, bir sezon yer alıp ayrıldığı Game of Thrones’un İrlanda’daki setini ziyaret etti. Hasret gideren eski partnerler Momoa ile Emilia Clarke, demir tahtın önünde dans etti
. O anlarda çekilmiş eğlenceli pozlarını sosyal medyadan paylaşan ikili, Jason Momoa’nın final sezonunda diziye döneceği iddilarına da cevap verdi.
Oyuncu, paylaştığı ziyaretten eğlenceli karelerin altına, “İrlanda’ya gelip arkadaşlarıma kutlamaktan onur duydum. Buraya sadece öpücükler için geldim” yazarak geri döneceğine dair çıkan haberleri yalanlamış oldu.