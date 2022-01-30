Jason Momoa, Hızlı ve Öfkeli kadrosuna katıldı

Aquaman ve Game of Thrones yıldızı Jason Momoa, resmi olarak Hızlı ve Öfkeli Ailesi'ne dahil oldu. Ekip, cuma günü geç saatlerde sosyal medya aracılığıyla Momoa'yı kadroya resmen kabul etti ve Hızlı ve Öfkeli Ailesi büyümeye devam ediyor başlıklı bir gönderi paylaştı.

TÜM EKİP DÖNECEK



Justin Lin'in yönettiği film, geçici olarak Hızlı ve Öfkeli 10 olarak adlandırılıyor ve Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang ve Charlize Theron da dahil olmak üzere tüm ekibin geri dönmesi bekleniyor.

2023'TE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK



Beyazperde'nin haberine göre film; 19 Mayıs 2023'te sinemalarda olacak. Momoa, 2001'den beri devam eden seriye katılan en son süperstar olacak. Yıllar geçtikçe, aksiyon filmlerine, Dwayne Johnson, Jason Statham, Luke Evans gibi büyük isimler dahil oldu. Kurt Russell, Helen Mirren ve John Cena da seri hayranlarının karşısına çıktı. Wonder Woman olmadan önce, Momoa'nın Justice League'inde başrol oynayan Gal Gadot, 2009 yapımı Hızlı ve Öfkeli ile başlayan üç filmde rol aldı.



Tom Holland ve Mark Wahlberg'li Uncharted'dan yeni fragman