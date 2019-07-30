Game of Thrones dizisindeki Khal Drogo rolüyle hafızalara kazınan ve ardından Aquaman filmiyle yıldızı parlayan Jason Momoa, yeni bir Netflix projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



39 yaşındaki Momoa’nın hem başrolünde yer alacağı hem de yapımcılığını üstleneceği filmin adı, Sweet Girl. Momoa filmde, eşini öldürenlerden intikamını almaya ve kızını korumaya çalışan bir karakteri canlandıracak.



Andrew Mendoza’nın yönetmen koltuğuna oturacağı filmin senaryosunu Gregg Hurwitz kaleme alıyor.

Filmin Netflix’te ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.



Momoa, geçen yıl Netflix’te yayınlanan Frontier dizisinin 3. sezonuyla seyirci karşısına çıkmıştı.