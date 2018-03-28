Javier Bardem yeni diziyle dönüyor

İspanya adına Meksika’yı işgal eden denizci Hernan Cortes’in hayatı dizi oluyor. Amazon’un yapımcılığını üstlendiği dizinin başrolünde İspanyol aktör Javier Bardem yer alacak. Oscar’lı oyuncu ilk kez bir Amerikan dizisinde rol almış olacak.
Dalton Trumbo’nun senaryosunu Schindler's Listesi’nin Oscar’lı senaristi Steven Zaillian TV’ye uyarlayacak. Dizinin yürütücü yapımcılığını usta yönetmen Steven Spielberg ile birlikte Steven Zaillian, Javier Bardem, Darryl Frank ve Justin Falvey üstleniyor.
Dizi, Aztek İmparatorluğu'yla ilk iletişimi kuran ve tarihin akışını değiştiren Cortes ve Aztek İmparatoru Montezuma arasındaki ilişkiyi konu ediniyor.
İlk olarak 2014 yılında çekileceği duyurulan dizide daha önce Kirk Douglas’ın rol alacağı iddia edilmişti.
JAVIER BARDEM ANTARKTİKA'DA