Jennifer Aniston ile Adam Sandler’ın başrollerini paylaştığı Netflix yapımı komedi ve aksiyon filmi Murder Mystery’nin ilk kareleri yayımlandı.



Luke Evans, Gemma Arterton, David Walliams, Erik Griffin, John Kani, Shioli Kutsuna, Adeel Akhtar ve Terence Stamp gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmeni Workaholics’in yaratıcısı ve Game Over, Man’in yönetmeni Kyle Newacheck.

Murder Mystery, evliliklerini canlandırmak için tatile çıkmayı planlayan bir çiftin başına gelenleri konu ediyor. New York’ta yaşayan bir polis ve eşi, evliliklerinin sönen ateşini yeniden canlandırmak için Avrupa’ya tatile gitmeyi planlar. Çift, adamın işi dolayısıyla sürekli ertelemek zorunda kaldıkları tatile sonunda çıkacak olmanın heyecanı içerisindedir. Her şeyi geride bırakıp Avrupa’ya giden çift, bir gün dost canlısı bir milyarderin yatında yaptığı bir partiye davet edilir. Ancak çiftin tatilleri, kendilerine gelen bu teklifi kabul etmeleriyle kabusa döner. Partide, yaşlı milyarderin öldürülmesi her şeyi altüst eder. Üstelik çift, cinayetin baş şüphelileri olarak gösterilmektedir. Polis ve eşi, kendilerini bu işten kurtarmak için vakit kaybetmeden cinayeti kimin işlediğini bulmak zorundadır.

Murder Mystery 12 Haziran’dan itibaren Netflix’te yayınlanacak.