Netflix, yayın haklarını satın aldığı Dumplin filmini platformda ve seçili sinemalarda bu yıl gösterime sokacak.



Anne Fletcher’ın yönettiği Julie Murphy'nin romanından uyarlama Dumplin’de Jennifer Aniston ile birlikte Odeya Rush, Dove Cameron, Harold Perrineau, Bex Taylor-Klaus, Ginger Minj ve Danielle Macdonald rol alıyor.



Senaryosunu Kristin Hahn’ın yazdığı filmin müzikleri Dolly Parton’ın elinden çıkma. Müziklerde ayrıca Sia ve Miranda Lambert'in de imzası var.



Hikaye, Aniston'ın canlandırdığı eski bir güzellik kraliçesi olan annesi tarafından ‘Dumplin’ diye çağırılan genç bir kızın, yerel fast-food restoranında işe girmesini konu alıyor. Genç kız burada yakışıklı bir erkekten hoşlanır ve onun dikkatini çekebilmek için bir güzellik yarışmasına katılmaya karar verir. Bu yarışma annesiyle olan ilişkilerini de değiştirecektir.