Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, tiyatro yönetmeni Lia Neugebauer’ın yöneteceği filmde rol almak üzere yapım şirketleri IAC Films ve A24 ile anlaştı.



Senaryosunu Elizabeth Sanders’ın yazacağı filmin yapımcılığını Scott Rudin ve Eli Bush ile birlikte Jennifer Lawrence ve Justine Polsky üstleniyor. Filmle ilgili diğer detaylar şimdilik gizli tutuluyor.

Lawrence, geçen yıl sinemaya ara verdiğini duyurmuştu

OSCAR'LI YILDIZ

Silver Linings Playbook filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan ünlü oyuncu, Joy, American Hustle ve Winter’s Bone filmleriyle de üç Oscar adaylığı almıştı.

JENNIFER LAWRENCE'IN ANNE FİLMİNDEN FRAGMAN