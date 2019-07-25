Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Mob Girl filminde mafya muhbiri olmaya hazırlanıyor.
28 yaşındaki ABD’li yıldız, gerçek bir hikayeye dayanan yeni filminde mafya üyesi eşiyken muhbirlik yapmaya başlayan Arlyne Brickman'ı canlandıracak.
Paolo Sorrentino'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Pulitzer ödüllü Teresa Carpenter'ın gerçek suç hikayesinden beyazperdeye uyarlanıyor.
The Americans, Halt And Catch Fire ve Hannibal gibi başarılı dizilerin senaryolarına imza atan Angelina Burnett'in kaleme aldığı filmde Lawrence, başrolün yanı sıra Justine Polsky'nin Excellent Cadaver yapım şirketi aracılığıyla filmin yapımcıları arasında da yer alıyor.
Filmin prodüksiyon başlangıç tarihine dair henüz bir açıklama yapılmadı.