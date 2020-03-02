Jennifer Lopez: Hayal kırıklığına uğradım

Jennifer Lopez, Hustlers filmiyle Oscar ödülüne aday gösterilmemiş olmanın kendisini üzdüğünü itiraf etti.



50 yaşındaki Lopez, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmediğinde hissettiklerini "Üzüldüm... Film hakkında çok fazla makale vardı. Kariyerimde hiç olmadığı kadar iyi eleştiri aldım. Ayrıca birçok kez "Oscar'a aday gösterilecek, bu olacak. Olmazsa çılgınsınız' şeklinde yorumlar duydum" diye konuştu.



Lopez, Oscar adayları açıklandıktan sonra da biraz hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti. Jennifer Lopez, bazılarıyla 20 ya da 25 yıldır birlikte çalıştığı ekibinin de kendisiyle ilgili bir Oscar adaylığı beklentisi olduğunu söyleyerek "Herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm" dedi.