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Kolombiyalı uyuşturucu baroniçesi Griselda Blanco'nun hayatını konu alacak filmin başrolünde Jennifer Lopez olacak. Lopez aynı zamanda Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina ve Julie Yorn ile birlikte filmin yapımcıları arasında da yer alacak.

Henüz netlik kazanmasa da ünlü oyuncu ve şarkıcı, ilk yönetmenlik deneyimini de The Godmother ile yaşayacak.

Senaryosunu Regina Corrado ve Terence Winter'ın kaleme alacağı The Gotmother’da, La Madrina lakabıyla anılan Griselda’nın yükselişi ve düşüşü anlatılacak. Kolombiya’da fakir bir çocukluk geçiren Blanco, uyuşturucu dünyasının göbeğine yerleşmiş ve acımasızlığıyla ün salmıştır. İki milyar dolardan fazla bir servete sahip olduğu düşünülen Blanco, oldukça büyük çatışmalardan birinin de elebaşı olarak biliniyor.

JENNIFER LOPEZ'IN HUSTLERS FİLMİNİN FRAGMANI