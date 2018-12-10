İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Brie Larson’ın gözünden Captain Marvel

Anomalisa ve New York Yanılsamaları filmleriyle tanınan Oscar ödüllü yönetmen ve senarist Charlie Kaufman’ın yeni filmi I’m Thinking of Ending Things iki başrolü de belli oldu. Fargo ve Black Mirror dizileriyle iki kez Emmy’ye aday gösterilen Jesse Plemons başrol olarak filmin kadrosuna dahil oldu.



Drama türündeki filmin diğer başrolünü ise Gizli Dünya, 2016 yılında Oscar ve Altın Küre kazanan ve yakın zamanda Marvel Sinematik Evreni’nin Captain Marvel’ı olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan Brie Larson üstleniyor. Çekimlerine yakın zamanda başlanması beklenen Netflix filminin yayın tarihi henüz belli değil.