Ünlü oyuncu Jessica Biel, Facebook Watch’ta yayınlanacak Limetown dizisinin, Los Angeles’taki Hollywood Athletic Club’ta yapılan galasına katıldı.
37 yaşındaki ABD’li oyuncunun yanı sıra galada dizinin diğer yıldızları Sherri Saum, Marlee Matlin, Omar Elba, Ben Cotton, Janet Kidder, Kelly Jenrette, John Beasley, Rekha Sharma, Eanna O’Dowd, Hiro Kanagawa ile yönetmen Rebecca Thomas da hazır bulundu.
Biel, Louis Vuitton tasarımı kıyafeti ve Bvlgari mücevherlerden oluşan görünümüyle basına poz verdi.
Biel, dizide, radyoda çalışan Lia Haddock adlı bir gazeteciyi canlandırıyor. Dizi, Lia Haddock’un Tennessee’de nörolojik araştırma topluluğunda 300 kişinin kaybolmasının ardında yatan gizemi araştırmasını konu ediniyor.
Facebook Watch dizisi Limetown’ın ilk iki bölümü bugün yayına giriyor.