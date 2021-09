Jessica Chastain'dan sinema işletmecilerine çağrı

ABD'li oyuncu Jessica Chastain (44) başrolünde yer aldığı Tammy Faye'in Gözleri (The Eyes of Tammy Faye) adlı filminin Toronto Film Festivali'ndeki galasında sinemanin geleceği hakkında açıklama yaptı.

"GELECEK BEYAZPERDEDE"

Pandemi ve dijital yayınlar nedeniyle sinema salonlarına ilginin azalması hakkında konuşan Chastain, "Sinemanın geleceğinin beyaz perdede olduğuna tamamen ikna oldum" dedi.

"SEYİRCİYİ ÇEKME GÖREVİ İŞLETMECİLERİN"



Ancak, tekrar seyirci çekmek için sinema salonu işletmecilerine görev düştüğünü belirten aktris, "Sidik kokan ve eski ses sistemlerinin kullanıldığı salonlara kimse gitmez" dedi.



FİLMİN KONUSU

Gerçek kişilerden ilham alarak hayata geçirilen The Eyes of Tammy Faye'in başrolünü yıldız oyuncular Jessica Chastain ve Andrew Garfield paylaşıyor. Fİlmde iki oyuncunun da tanınmaz halde olması göze çarpıyor. The Eyes of Tammy Faye, televizyoncu Tammy Faye Bakker'ın olağanüstü yükselişini, düşüşünü ve kurtuluşunu anlatıyor.



1970'lerde ve 80'lerde, Tammy Faye ve kocası Jim Bakker, mütevazi başlangıçlardan, dünyanın en büyük yayınlarını oluşturma noktasına kadar ulaştı. Sevgi, kabul ve refah mesajlarıyla ünlendi. Finansal problemler, entrikacı rakipler ve skandal, dikkatlice inşa edilmiş imparatorluklarını devirmek için çok uzun süre beklemedi.



