Jessica Jones dizisinin başrolü Krysten Ritter'ın ilk romanı Türkçede

Jessica Jones dizisinin yıldızı ilk romanını çıkardı. Şenlik Ateşi adıyla Türkçeleştirilen kitap, İthaki Yayınları etiketiyle 5 Aralık'ta raflara çıkıyor.

Kitap, gizemler ve tehlikelerle bezeli geçmişine yolculuk eden bir kadının ters köşelerle dolu macerasını anlatıyor.

Kitabın konusu şöyle:

Abby Williams, on yıl önce nahoş anılarını toprağa gömüp, lise hayatını kâbusa çevirmiş olan insanları ve ailesini geride bırakarak büyüdüğü Barrens kasabasını terk etmiştir. Artık Şikago’da bir çevre avukatı olan Abby, şehirde güzel bir dairede yaşıyor, tatmin edici bir işte çalışıyor ve geçmişini düşünmekten kaçınıyordur.



Fakat Abby yeni bir dava yüzünden kasabası Barrens’a dönmek zorunda kalınca eski yaraları tekrar kanamaya başlar. Kasabanın belkemiği olan ve herkesin sevdiği Optimal Şirketi’ni araştırmaya gönderilen Abby, on yıl önce popüler kız Kaycee Mitchell ve arkadaşlarının sebep olduğu Barrens’ın en büyük skandalı ile şu anki soruşturma arasında garip bağlantılar bulur.



Bu skandaldan sonra ortadan kaybolan Kaycee’ye gerçekte neler olduğunu öğrenmek için çabalayan Abby hayal ettiğinden daha rahatsız edici sırları açığa çıkaracaktır: “Oyun” adında, kasabayı ve orada yaşayanları tehdit eden, tehlikeli bir ritüel.



KİTAP HAKKINDA YORUMLAR



“Fevkalade ve tüyler ürpertici bir ilk roman.”

– Gillian Flynn, çoksatan Kayıp Kız’ın yazarı



“Kyrsten Ritter’ın ilk romanı Şenlik Ateşi’ne bayıldım. Karanlık, rahatsız edici ve elinizden bırakamayacağınız bir eser.”

– Ruth Ware, çoksatan 10 Numaralı Kamara ve

Kapkaranlık Ormanda’nın yazarı



“Jessica Jones’un yıldızı Şenlik Ateşi’yle edebiyat dünyasına mükemmel bir giriş yapıyor. Gizemli, psikolojik olarak insanı etkileyen bir hikâye.”

– Entertainment Weekly



“Büyük bir yetenekten olağanüstü bir ilk roman”

– Blake Crouch, çoksatan Karanlık Madde’nin yazarı