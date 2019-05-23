Netflix'in popüler Marvel uyarlaması Jessica Jones 3. sezonuyla haziranda geri dönmeye hazırlanıyor.
Yapılan açıklamada, Netflix'in haziranda hangi yapımların prömiyerine ev sahipliği yapacağı duyuruldu. Bu yapımlar arasında geçtiğimiz aylarda 3. sezonuyla ekrana veda edeceği açıklanan Jessica Jones da bulunuyor.
Melissa Rosenberg'in ekrana taşıdığı uyarlama dizi, New York'ta yaşayan dedektif Jessica Jones’un karanlık hayatını ve geçmişten gelen kabuslarla yüzleşmesini konu ediniyor.
Jessica Jones'un final sezonunda başlıca rolleri Krysten Ritter, Rachael Taylor, Carrie-Anne Moss, Eka Darville, Janet McTeer ve J.R. Ramirez paylaşıyor.
Jessica Jones'un 3. sezon tarihi belli oldu
Sanat
Süper kahraman dizisi Jessica Jones 3. sezonuyla geri dönüyor. Dizi haziran ayında izleyiciyle buluşacak.
Netflix'in popüler Marvel uyarlaması Jessica Jones 3. sezonuyla haziranda geri dönmeye hazırlanıyor.