Jim Carrey karikatürü bıraktı

Amerikan-Japon ortak yapımı bilim kurgu-macera filmi Kirpi Sonic'te (Sonic the Hedgehog) canlandırdığı Dr. Ivo Robotnik karakteriyle 14 Şubat'ta seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Jim Carrey, Yahoo Entaintment'a konuştu. Yeni filmi hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu aynı röportajda karikatürden uzaklaşmaya karar verdiğini söyledi.

"ARTIK İÇİNE GİRMEME GEREK YOK"

58 yaşındaki oyuncu "Bence o zaman sadece deniz feneri olmak istediğim bir zamandı. 'Kayalardan uzak dur, kayalara gidiyorsunuz' diyordum. Hala kayalara doğru yöneliyoruz. Ancak kendi mesajımı anlamaya karar verdim. Artık içine girmeme gerek yok" dedi.

Jim Carrey, Twitter hesabından son olarak helikopter kazası sonucu 41 yaşında yaşamını yitiren basketbolcu Kobe Bryant'ın karikatürünü paylaştı.